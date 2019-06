Meghan Markle y el príncipe Harry confirmaron que no trabajarán más con William y Kate Middleton

(23 de junio del 2019. El Venezolano).- El príncipe Harry, de 34 años, y su esposa Meghan Markle, de 37, anunciaron que crearán su propia fundación después de haberse separado formalmente de la que encabezaban junto al príncipe William y la esposa de éste, Kate Middleton.

El patronato de la Royal Foundation era el último enlace formal que unía a los duques de Cambridge y Sussex, tras la decisión de estos últimos de irse de Kensington a Windsor.

La fundación fue creada por William y Harry en 2009 para financiar las actividades benéficas que llevan a cabo, siguiendo el ejemplo de su madre, la fallecida Lady Di.

Middleton se incorporó a la fundación al casarse en 2011 con el nieto mayor de la reina Isabel II. Siete años más tarde, la estadounidense se sumó a ellos en la organización caritativa, y pasaron a ser conocidos por la prensa como "los cuatro fantásticos".

Esta decisión alimenta los rumores en la prensa sobre un posible distanciamiento de los hijos del príncipe Carlos y Lady Di, incitado por tensión entre sus esposas.

La casa real británica confirmó que la hasta ahora denominada Royal Foundation pasará a llamarse Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge.

"Estos cambios están pensados para complementar de la mejor manera el trabajo y responsabilidades de Sus Altezas Reales a medida que se preparan para sus futuras funciones y ajustar mejor sus respectivas actividades caritativas", explicó el palacio de Kensington en un comunicado publicado en las redes sociales oficiales.

Concretamente, "en los próximos meses, la Royal Foundation se convertirá en la principal organización benéfica y filantrópica de los duques de Cambridge", informó la casa real. Esta entidad está centrada en el bienestar de militares y veteranos, niños y jóvenes, la protección de especies en peligro de extinción y el medio ambiente, y el tema de la salud mental.

Por su parte, "los duques de Sussex crearán su propia fundación benéfica con el apoyo operativo, durante un periodo transitorio, de la Royal Foundation", precisaron.

Las parejas, que también han separado sus equipos de comunicación, seguirán trabajando juntas en algunas iniciativas, como el programa sobre salud mental Heads Together.

Los dos matrimonios seguirán apareciendo en actos públicos puntuales, pero continuarán por caminos separados en actividades solidarias.

Hace unos meses los duques de Sussex dejaron el palacio de Kensington, donde vivían con William y Middleton, para instalarse en Frogmore Cottage, una casa de campo en los terrenos del castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, donde están criando a su primer hijo, Archie Hariison Mountbatten-Windsor, nacido el 6 de mayo.

Con información de Infobae