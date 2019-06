¿Qué amenaza tiene Lester Toledo para no regresar a Venezuela?

(22 de junio del 2019. El Venezolano).- Muchos son los dirigentes de la oposición venezolana que por ser perseguidos políticos, han tenido que huir de Venezuela, sin embargo, el ex diputado suplente al Consejo Legislativo del estado Zulia, Lester Toledo, al parecer no tiene ninguna orden judicial del régimen de Nicolás Maduro, según confirmó una fuente confiable para El Venezolano News por lo que no se entiende su huída en el año 2016.

Ante esto, el ex diputado debería estar en Venezuela, específicamente, en su estado Zulia, apoyando al pueblo que es uno de los más golpeados por la crisis social y humanitaria en Venezuela.

La crisis política, económica y social, requiere de trabajo en equipo, ha quedado demostrado que Juan Guaidó no puede solo y mucho menos estar rodeado de personas con intereses particulares.