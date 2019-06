Foro Penal: Esperamos que la visita de Bachelet sea efectiva

(22 de junio del 2019. El Venezolano).- El director del Foro Penal, Alfredo Romero, exigió que la visita de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sea efectiva y que cumpla las expectativas de los ciudadanos, así como de otras organizaciones internacionales en materia de presos políticos.

"Es importante la efectividad, y los resultados no se han obtenido. Creo que la alta comisionada fue tímida, debido a que una de las condiciones de su visita era la liberación completa de los presos políticos. Se obtuvieron tres excarcelaciones, bastante insignificantes en relación con el número total de aprehendidos, que llega a 687 presos políticos", dijo Romero en declaraciones a los medios de comunicación.

Añadió que la estadía de Bachelet fue corta y que no hubo tiempo para la verificación de la compleja situación que se ha registrado en los últimos 18 años con respecto a los derechos humanos y la represión política.

Agradeció la presencia de la comisión designada por la alta comisionada paras estudiar a fondo la situación de los derechos humanos en el país y dijo que aspira a que pueda comprobar la crisis carcelaria nacional.

"Desde hace meses estamos pidiendo que se evalúen las condiciones de los presos políticos en El Helicoide. Quienes han sido sometidos a torturas en ese recinto querían comunicarse con Bachelet, pero no pudieron", señaló.

Indicó que la ONG está a la espera del informe de la funcionaria sobre la crisis. Advirtió que la posición política no tiene privilegio cuando se toca la materia de los derechos humanos.

"Esperamos que el informe no sea tímido como la declaración. Los derechos humanos se violan o no, si no es que hay término medio, pero hay una posición política que debe protegerse. No puede existir diálogo sin libertades, con una soga al cuello o un revólver en la sien. Tampoco se logrará metiendo un hombre a una celda pasando hambre", manifestó Romero.

Con información de El Nacional