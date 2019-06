Bachelet solicitó la liberación de todos los presos políticos

View this post on Instagram

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet aseguró que le preocupa la grave crisis de carácter humanitario que padece Venezuela, razón por la cual establecerá una oficina provisional en el país con dos representantes para atender dicha problemática. También hizo un llamado a los líderes políticos a participar "constructivamente" en el diálogo que propuso el gobierno de Noruega. . "La situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica a causa de múltiples factores: la escasez de medicinas, el éxodo de profesionales de la salud, y el deterioro del agua", manifestó en rueda de prensa, en donde @VPItv estuvo presente, desde el salón Venezuela del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en el estado Vargas. Emplazó a los actores y líderes políticos a "colocar los Derechos Humanos de la gente por encima de cualquier ambición personal o política". . Asimismo, celebró la liberación del diputado Gilber Caro y que le hizo el llamado de atención a las autoridades (régimen de Maduro) a que liberen a todos aquellos que se encuentren en prisión por su opinión política.