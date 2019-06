¡El rock sigue vivo! Los Rolling Stones regresan a los escenarios

(21 de junio de 2019. El Venezolano).- Los Rolling Stones regresan a los escenarios. Este viernes por la noche la banda tocará en el Soldier Field de Chicago tras haber pospuesto su gira norteamericana debido a que el cantante Mick Jagger requería un tratamiento médico.

St. Paul & The Broken Bones abrirán el espectáculo del viernes, y Whiskey Myers el segundo concierto de la mítica agrupación musical, que está programado para el martes, reseñó la agencia AP.

Los Rolling Stones dijeron en un comunicado el mes pasado que interpretarían clásicos como “Sympathy For The Devil” y “Paint It Black” en los conciertos.

La gira “No Filter” se postergó luego que los médicos de Jagger le dijeron a fines de marzo al rockero de 75 años que no podía salir al ruedo en ese momento.