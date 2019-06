¡Pobre! Así esconde Kim Kardashian su psoriasis

(18 de junio del 2019. El Venezolano).- Kim Kardashian lleva un tiempo lidiando con la psoriasis y ha hecho parte a sus seguidores de su proceso con esta enfermedad, que ha atacado principalmente sus piernas, brazos y algunas partes del rostro, según informó El Farandi.

Aunque la socialité, como ella misma ha dicho, ha aprendido a vivir con eso e intenta no sentirse mal o insegura, sí tiene algunos trucos de maquillaje para las ocasiones en las que quiere tapar el enrojecimiento, las manchas y las escamas que produce en su piel.

Kim Kardashian psoriasis

Credit: Kim Kardashian/Instagram

Kim, que ha hecho gala de sus habilidades con los productos de belleza en varias ocasiones y cuyos ingresos provienen en gran medida de su línea KKW Beauty, mostró a sus seguidores cómo logra cubrir la psoriasis de sus piernas con una base espacial que ella misma creó, para que queden totalmente naturales.

“Esto es lo que uso más a menudo. No siempre me gusta que mis piernas brillen. Lo uso cuando quiero mejorar el tono de mi piel o cubrir mi psoriasis. Me lastimo fácilmente y tengo problemas con mis venas y este ha sido mi secreto durante más de una década. He aprendido a vivir con mi psoriasis y trato de no ser insegura, pero cuando hay días en que quiero cubrirla, uso este maquillaje corporal”, explicó la empresaria.