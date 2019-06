Vecchio a Rodríguez: Les duele que le cortamos el desangre que tenían a Citgo

(18 de junio del 2019. El Venezolano).- Tras las declaraciones de Jorge Rodríguez en la que denunció la presunta malversación de los fondos de Citgo y los Bonos 2020, el embajador de Venezuela en los Estados Unidos por el Presidente Encargado, Juan Guaidó, Carlos Vecchio afirmó que "les duele que les cortamos el desangre que tenían a Citgo".

A través de su cuenta de Twitter, indicó que durante las declaraciones de Jorge Rodríguez por los medios nacionales "nunca presentas pruebas, ni siquiera montaste power point de rigor. La única investigación en marcha es la del saqueo que ustedes han hecho a PDVSA".

"Desde que el Pdte. (e) Juan Guaidó y la Asamblea Nacional me asignaron en esta posición he luchado para proteger los activos de Citgo y de la nación, para que no se pierdan producto del endeudamiento irresponsable que ustedes. hicieron a costa del sufrimiento de millones de venezolanos", destacó Vecchio.

Explicó que la AN autorizó el pago de intereses de los bonos y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo permitió, precisamente para evitar pérdida de CITGO producto de las deudas y compromisos que Uds. dejaron de pagar y por el endeudamiento irresponsable y criminal".

Asimismo, Carlos Vecchio le aclaró a Jorge Rodríguez que no forma parte de la Junta Directiva de PDVSA / CITGO, "ni me interesa serlo. Venezuela transparentemente puede ver y confirmar que yo no tengo ningún poder de autorización en esas instancias o materia".

Denunció además que hay una clara y permanente “guerra sucia” dirigida sin éxito a empañar la gestión por cortar la corrupción del régimen y sus enchufados. "Fabrican mentiras y las circulan en RRSS como único mecanismo de respuesta a sanciones y medidas de presión que logramos contra el régimen".

De la misma manera, recordó que hoy martes tendrá una reunión con Mike Pence, en la que hablaran sobre los mecanismos para aliviar la catástrofe humanitaria que el régimen han generado. "Con su corrupción han dejado a millones de familias sin comida, medicinas ni gasolina. Ustedes. deben salir y no descansaremos hasta que así sea".

