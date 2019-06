Diego Arria: Guaidó debe patear a los partidos políticos, para ganar más apoyo

(18 de junio del 2019. El Venezolano).- A juicio del líder de la oposición, Diego Arria, el Presidente Encargado, Juan Guaidó "debe patear" a los partidos políticos de la oposición venezolana, para ganar más apoyo.

A través de una entrevista Al Navio, Arria sostuvo que Guaidó debe aprovechar el escándalo de Cúcuta para rectificar, por lo que propone un gobierno de integración nacional y que Guaidó rompa la camisa de fuerza de los 3 pasos que le propuso al país.

El exembajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidad (ONU) destacó que si Guaidó le “da una patada” a los partidos y a la dirigencia que lo rodea, aumentará su apoyo. Arria señala que lo que está proponiendo lo ha meditado y analizado. Lo dicta su experiencia, y también mucho de idealismo.

La más reciente encuesta de Datincorp dice que Guaidó baja en las expectativas de los venezolanos. Inclusive, son más ahora los que reconocen a Nicolás Maduro, 41%, como Presidente constitucional de Venezuela, que a Juan Guaidó, quien acapara un 36%, mientras que en febrero este índice era del 49%. Aun así, el 80% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro.

Diego Arria, de visita en Madrid, que pasó por Oslo, que pasó por Inglaterra, señala que a Guaidó le llegó el momento de tomar decisiones. Grandes decisiones.

Indicó que la primera es "desprenderse, darle una patada a esa dirigencia partidista que no suma porque no tiene respaldo popular. Se refiere a Henry Ramos Allup, Julio Borges, Manuel Rosales y Leopoldo López, dirigentes máximos de los mayores partidos de la oposición, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, respectivamente"

Arria indicó que "ellos no empujan a Guaidó. No lo ayudan. Sin embargo, actúan como un cogobierno. Ellos usan a Guaidó. Pero Guaidó no puede hacer lo mismo".

De la misma manera, Arria destacó que la segunda es que Guaidó "debe sumar no gobernando en función de los 4 partidos y los 4 dirigentes. Que debe recordar que es un Presidente accidental y no electo". Sin embargo, señaló, "Guaidó se comporta como si hubiese sido electo. Así pierde de vista la coyuntura y la fortuna en la que y con la que fue electo, pues mucha de esa dirigencia no lo quería en la presidencia de la Asamblea Nacional. De modo que la condición accidental de la Presidencia lo obliga a abrir el abanico de representatividad. Más allá de esos partidos, y de manera particular de su propio partido, el mismo de Leopoldo Lopez, Voluntad Popular", el cual, según Arria, manifiesta “un comportamiento de secta”.

En tal sentido, destacó que debe emprender un gobierno de todos y para todos los venezolanos. Un gobierno representativo. Un gobierno que no sea expresión sólo de la Asamblea Nacional sino del país. Recuerda que los diputados llegaron al Parlamento no por ellos sino porque Venezuela quería un cambio. Cree que los diputados olvidaron este detalle. Apunta que el momento de los partidos llegará. Pero este es el momento de la independencia. De la base amplia. De la representatividad.

Y el tercer paso, que destacó Diego Arria que debe hacer el Presidente Guaidó es el gobierno de transición, y por lo tanto, está obligado a designar gobierno, ya que el 56% de los venezolanos apoya la ruta Guaidó del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Para Arria, la fórmula es una camisa de fuerza y, por ende, lo coloca en posición de debilidad, al punto de que si cambia el orden queda como si estuviera traicionando la propuesta que le hizo al país.

Arria, sin embargo, reconoce que los tres pasos despertaron al país en enero pasado, pero propone que lo primero es el gobierno de transición y luego las elecciones libres. Que el gobierno de transición ya es el fin de la usurpación. Por tanto tiene que armar gobierno. Nombrar un gabinete.

Por último Diego Arria, se preguntó ¿Por qué no ha nombrado un gabinete? ¿Por qué no ha nombrado un canciller? ¿Para no ir contra Leopoldo López?. Es que López actúa como presidente y canciller. Y esto no puede ser. Está actuando como un usurpador. La designación de un gabinete se justifica porque si vas a combatir tienes que armarte y ponerte el uniforme, dice.