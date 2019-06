Católicos Lgbtiq condenan texto del Vaticano por discriminar a las minorías sexuales

(17 de junio del 2019. El Venezolano).- La Iglesia Católica es una institución religiosa que engloba a todo tipo de personas, la comunidad LGTB también, aunque es condenada por este credo que recientemente publicaron el documento "Varón y mujer los creó", en donde se le hace una crítica dura a estas personas por su orientación y e identidad de género.

Los gays y lesbianas católicos dentro de la comunidad católica han comenzado a criticar el texto publicado por la Congregación para la Educación Católica por ser un instrumento para negar la realidad de este grupo en la sociedad y en la iglesia.

"El documente apunta a la ideología de género, y aunque pide diálogo y escucha, no tiene en cuenta la vida real de las personas LGBT". dice el jesuita James Martin, sj.

El papa Francisco en algunas oportunidades había dejado entre ver una pequeña luz de acercamiento ante estas minorías, sin embargo el nuevo texto crea distancias y provocaciones por presuntas discriminaciones.

"Lamentablemente -auspicia Martin-, se utilizará como ariete contra las personas transgénero, y una excusa para argumentar que ni siquiera deberían existir". En sus redes sociales, el jesuita intenta explicar -como hiciera ayer Versaldi- que el documento "es un diálogo con filósofos y teólogos, y con otros documentos eclesiásticos, pero no con científicos o biólogos, no con los psicólogos, y ciertamente no con las personas LGTBI, cuyas experiencias carecen de cualquier peso en el texto", afirma según Religióndigital.

El texto coincide con la celebración, en las próximas semanas, del Mes del Orgullo, y ha sido denunciado por colectivos gays católicos como “una contribución al fanatismo y a la violencia” contra los sectores gays y transgénero.