Venezolanos en Miami condenan a funcionarios de Guaidó por presunto caso de corrupción

(17 de junio del 2019. El Venezolano).- La organización de venezolanos en Miami, Veppex afirmó sentirse frustrada debido a las acusaciones que recaen sobre los hombros de ciertos representantes de Guaidó quienes al parecer habrían desarrollado actos de corrupción en el manejo de ayuda humanitaria para Venezuela.

Según José Colina, presidente de Veppex (Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio), criticó a los señalados, Rossana Barrera y Kevin Rojas, por las acusaciones, pero también dedicó unas palabras al líder opositor, Juan Guaidó por temas como la ayuda humanitaria en Colombia y la manutención de los militares que se resguardan en el país vecino.

Según la agencia EFE Colina se preguntó en una carta abierta "cómo es posible que sea ahora que se esté pidiendo una investigación clara y transparente de los presuntos hechos de corrupción, cuando se pudo evitar con una gerencia de control y seguimiento que se debió haber implementado".

Sobre los acusados Guaidó afirmó mediante un comunicado que habían sido separado de los cargos durante la realización de la investigación, pero eso no fue suficiente para Colina quien catalogo al presidente de la AN de "ineficaz en el proceso", por no supervisar personalmente la acción.

"Sr. presidente, ¿están usted y el equipo que lo acompaña realmente preparados para liderar una transición tan compleja como la que se ve venir en nuestro país habiendo fallado en tan básica tarea de distribución de ayuda humanitaria?", se pregunta el ex militar Colina, quien, no obstante, se pone a las órdenes de Guaidó para ayudar a "salir de esta catástrofe".