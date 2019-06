Gobierno argentino desconoce las causas del apagón masivo que afectó a otros tres países

(16 de junio de 2019. El Venezolano).- El Gobierno argentino desconoce las causas que provocaron el apagón masivo que dejó a oscuras toda Argentina, Uruguay y, además, afectó regiones de Brasil y Chile. Así lo afirmó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, quien adelantó que en unos 10 o 15 días tendrá certezas sobre el motivo de la falla.

“Lo que sabemos es que a las 7:07 a.m. se produjo una falla en el sistema de transporte del Litoral, fallas que ocurren con asiduidad, esa falla no es algo anormal. Lo que es extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total”, explicó.

Lea también: Apagón generalizado dejó sin electricidad a toda Argentina, Uruguay y partes de Brasil y Chile

Durante una conferencia de prensa brindada en el Ministerio de Hacienda y reseñada por Clarín, el funcionario no descartó que haya sanciones aunque aclaró que “se van a tomar medidas una vez que se conozcan las causas”.

“Existe en el marco regulatorio un protocolo de análisis de falla para el cual las empresas tienen que presentar un informe de qué ocurrió. A partir de ese momento, Cammesa va a realizar el análisis y ahí sí sabemos cómo ocurrió este evento extraordinario que no debería volver a ocurrir”, subrayó.

Lopetegui aclaró además que “la desconexión se produce de manera automática, son las computadoras las que lo hacen cuando detectan desequilibrios que pueden causas un daño mayor”, y negó que haya existido una alerta previa: “No hay posibilidad de eso porque es algo que el cerebro humano no puede detectar”.