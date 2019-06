Apagón generalizado dejó sin electricidad a toda Argentina, Uruguay y partes de Brasil y Chile

(16 de junio de 2019. El Venezolano).- A oscuras. Así quedó toda Argentina, Uruguay y algunas regiones de Brasil y Chile luego de registrarse una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica, informaron las empresas proveedoras de electricidad afectadas.

"Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz", publicó la distribuidora argentina Edesur mediante su cuenta en Twitter.

El corte del servicio eléctrico se produjo pasadas las 7:00 a.m. de este domingo 16 de junio y se ha prolongado por varias horas. Sin embargo, Edesur anunció que se restablecería en tres horas aproximadamente.

Por su parte, el subsecretario de Protección Civil de Argentina, Daniel Russo, informó que el suministro de energía comenzaría normalizarse dentro de seis u ocho horas por "un tema de maniobra en el cableado de alta tensión".

Russo señaló a la emisora argentina Radio Continental que no han podido establecer el origen del fenómeno que ocasionó el apagón masivo que ha afectado no solo a su país, sino también a otras tres naciones. "No tenemos el motivo del corte, estamos abocados a restablecer el sistema", agregó.

El subsecretario pidió paciencia a la población y recomendó evitar transitar hasta que funcionen los semáforos normalmente.

La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas de Uruguay (UTE), señaló como origen del apagón "un desperfecto en la red argentina" que afectó el sistema interconectado "dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino país".

AHORA | Hablamos con Daniel Russo (subsecretario de protección civil de la nación): "No tenemos el motivo del corte, estamos abocados a restablecer el sistema" en #PicadaContinental — Radio Continental (@Continental590) June 16, 2019