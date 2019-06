Al menos 60% de los alimentos donados para ayudar a venezolanos se habría podrido en Cúcuta, según Panam Post

(15 de junio de 2019. El Venezolano).- El escándalo se destapó. Al menos 60% de los alimentos donados por los países aliados del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se habría podrido en Cúcuta, Colombia, reseñó el medio de comunicación digital Panam Post.

"Según me confirmaron tres fuentes, que pidieron, me ratificaron en todo momento que guardara su condición de anonimato por lo delicado de la denuncia, al menos el 60 % de todos los alimentos donados por aliados del Gobierno de Juan Guaidó se dañó. Me mostraron fotos sin compartírmelas", señaló el periodista Orlando Avendaño, quien firma el artículo.

Las fuentes citadas por Avendaño en la publicación de Panam Post agregaron: "Todo lo que envió el presidente (Sebastián) Piñera ya no sirve. Está ahí. No saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo. Lo quemarán, imagino".

Presunta corrupción en Cúcuta

Otros señalamientos, además de la desidia, fueron incluidos en la nota. Desvío de dineros, malversación de fondos, inflación de cifras, fraude y amenazas presuntamente ejecutadas por Rossana Barrera y a Kevin Rojas, militantes de Voluntad Popular (VP) y enviados por Guaidó a Colombia.

La función de Barrera y Rojas era clara, según la misiva mediante la cual el mandatario interino oficializó su designación: atender "la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio".

Las acusaciones llegaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien pidió una investigación para esclarecer el caso de supuesta corrupción, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. "No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción".

Guaidó no tardó en pronunciarse al respecto. "Ante denuncias, pido al Embajador @calderonberti solicitar formalmente a organismos de inteligencia colombiana la investigación necesaria. ¡Transparencia ante todo!", dijo mediante su cuenta en Twitter.

Por su parte, el representante diplomático de Venezuela ante Colombia hizo lo propio. Calderón Berti se comprometió a concluir la investigación y ponerla en manos de la justicia.