Joven español de 17 años canta por Venezuela

(14 de junio del 2019. El Venezolano).- Una Medicina para Venezuela es la ONG con la que el joven español Daniel Del Valle se comprometió para cantar y dar lo mejor de si en pro de los venezolanos.

Tiene 17 años, pero lleva 10 ligado al mundo de la música. Su conexión con la organización es de un servicio de voluntario. Aún es un adolescente pero su talento vocal lo han llevado a cantar antes estrellas y reyes como: SS.MM, los Reyes de España, el Sr. Juan Carlos Varela (Presidente de Panamá), Carlos Baute (en su boda), Alaska, Amancio Prada, Pitingo, Luis Cobos, Nena Daconte, Soledad Jiménez y Adrián Martin.

“Me duele mucho la situación de Venezuela, que tanta gente lo esté pasando mal, que no puedan conseguir un simple Ibuprofeno, que muchas personas fallecen por falta de medicina. Somos humanos. Si podemos ayudar, ¿Por qué no hacerlo?”. son las declaraciones del artista al medio Háblame 24 en referencia al país suramericano cuya crisis tiene a este pueblo entre la espada y la pared y con las maletas hechas.

Varela se desempeña como embajador de la ONG y comparte este título con un cantante venezolano de especial fama, Carlos Baute quien vive en España.