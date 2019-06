Costa Rica aceptará pasaportes vencidos de los venezolanos

View this post on Instagram

#12Jun | La @embajadavzlacr emitió un comunicado a través del cual confirma que el Gobierno de Costa Rica concedió beneficios migratorios a los venezolanos. Destaca que el gobierno de @carlosalvq decidió aceptar los pasaportes venezolanos vencidos para efectuar trámites migratorios relativos a la permanencia legal de los ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país centroamericano. #EmbajadaVzlaCR #Venezuela #CostaRica