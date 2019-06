SIP alertó que libertades de prensa y expresión no han mejorado en Nicaragua

(12 de junio de 2019. El Venezolano).- Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacada en Managua, Nicaragua, desde el lunes conoció sobre la liberación de los periodistas nicaragüenses Miguel Mora, Lucía Pineda y Marlon Powell Sánchez, al amparo de una "ley de amnistía" promovida por el gobierno del presidente Daniel Ortega.

La misión de la SIP, encabezada por su presidenta, María Elvira Domínguez, saludó esta liberación, pero declaró, en el cuerpo de conclusiones de la visita, no encontrar ningún indicio de que el régimen orteguista haya mejorado en grado alguno su respeto por las libertades de prensa y expresión.

Esta es la tercera delegación en nueve meses que la SIP integra para enfrentar el acoso que sufre el ejercicio de estas libertades en Nicaragua. En agosto de 2018 se destacó en esta ciudad, y en marzo de este año en Washington, D.C., para reunirse con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); funcionarios y legisladores estadounidenses, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial para la Libertad de Expresión, así como líderes de la prensa y de organismos cívicos.

Lea también: SIP reprobó alza de violencia contra la prensa venezolana

En esta nueva misión en Managua, la SIP mantuvo encuentros con periodistas, directivos de medios y agrupaciones gremiales; integrantes de la Alianza Cívica; representantes de organizaciones multilaterales; miembros del cuerpo diplomático latinoamericano y europeo; jerarcas eclesiásticos y con los periodistas liberados, Miguel Mora y Lucía Pineda. Los diálogos sostenidos permitieron enriquecer puntos de vista, encontrar coincidencias y garantizar una solidaridad inquebrantable en favor de la libertad y la democracia en Nicaragua.

Además de la presidenta Domínguez (directora de El País, Cali, Colombia), forman parte de la delegación Christopher Barnes, primer vicepresidente de la SIP (director general The Gleaner, Kingston, Jamaica); Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información (director de La Silla Rota, Ciudad de México), México; José Roberto Dutriz, presidente del Comité Ejecutivo, (presidente y director del Grupo La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador); Michael Greenspon (director de Servicios Sindicados e Innovación de Productos Impresos, The New York Times, Nueva York, Estados Unidos); Gabriela Vivanco, presidenta de la Comisión de Socios (La Hora, Quito, Ecuador); María Eugenia Mohme, presidenta de la Comisión de Auditoría (miembro del directorio de La República, Lima, Perú) y Ricardo Trotti, director ejecutivo.

La misión de la SIP ha definido un cuerpo de conclusiones iniciales, que integrará en un informe más exhaustivo ante su Asamblea y Comité Ejecutivo.

A continuación las conclusiones íntegras de la SIP: