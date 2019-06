Marco Rubio advierte que pronto el madurismo acabará con el internet venezolano

(12 de junio del 2019. El Venezolano).- Marco Rubio, senador republicano por el estado de Florida en los Estados Unidos no es brujo, pero ha acertado con sus predicciones sobre Venezuela, ya acertó cuando habló de la escasez de gasolina y ahora anuncia que no tardará mucho tiempo en quitar la conexión a internet.

Venezuela desde hace algunos años presenta un grave déficit en el servicio de internet y a juicio del senador la tecnología china será el mecanismo para lograrlo, tomando en cuenta que esta nación ha ejercido una censura brutal en su país decidiendo que contenidos consumen sus ciudadanos.

“Muy pronto el acceso a Internet a las redes sociales de la oposición será cortado por el régimen de Maduro gracias a la ayuda que están recibiendo de China con las empresas de tecnología de propiedad estatal”, así lo dijo a través de la red social Twitter.

Lea también: Freedom Tower de Miami lucirá el tricolor venezolano el próximo jueves 27 de junio

Luego agregó: “Entonces esperen cuentas falsas para difundir información engaños alegando que los Estados Unidos bloquean las cuentas de redes sociales de la oposición”.

Very soon internet access to opposition social media will be cut by #MaduroRegime thanks to help they are getting from #China state owned tech companies.



Then expect fake accounts spreading false information claiming the U.S. blocking the opposition social media accounts.