Abogado del diputado Requesens informó que decisión del caso se conocerá el 1 de julio

(12 de junio del 2019. El Venezolano).- El abogado defensor, del diputado a la Asamblea, Juan Requesens, Joel García, informó que el pronunciamiento de la jueza Carol Padilla, que está a cargo del caso, será el primero de julio.

Tras culminar la audiencia, el abogado detalló que la defensa solicitó al tribunal la nulidad de todo lo actuado porque, aseguró, ha sido violada la inmunidad parlamentaria de Requesens, establecida en el artículo 200 de la Constitución.

Lea También: Conozca los diputados opositores perseguidos por el régimen de Maduro

"Se le esgrimió al juez que la única forma en la que puede estar detenido un diputado de la República es por la comisión de delito en flagrancia”, explicó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, indicó que no existe orden de aprehensión contra Requesens y que el único órgano facultado para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional, y no la asamblea nacional constituyente. Aunado con eso, señaló como irregularidad el traslado del parlamentario al Sebin, sede El Helicoide, pues la carta magna establece que la custodia debe ser en la residencia.

“Nada de eso se cumplió. No hubo antejuicio de mértio ni allanamiento de la inmunidad parlamentaria ni delito en flagrancia ni orden de aprehensión, y no lo dejaron en su residencia”, dijo.

También solicitó la inadmisión del escrito acusatorio por no cumplir con los requisitos de forma y de fondo señalados en el artículo 308 del Código Procesal Penal.

Con información de El Nacional