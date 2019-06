Guaidó: Estamos a punto de pasar de la emergencia a la catástrofe humanitaria

(11 de junio del 2019. El Venezolano).- Tras la crítica situación que viven actualmente los venezolanos, el Presidente Encargado, Juan Guaidó, manifestó su preocupación, ya que “estamos a punto de pasar de la emergencia a la catástrofe humanitaria, aunque lo que vivimos es una total tragedia”.

En una entrevista exclusiva a La Patilla, fue consultado, sobre cómo está el país, en donde indicó que Venezuela está “muy crítico, muy grave, al borde de pasar de la emergencia humanitaria a la catástrofe, la diferencia es para términos técnicos de la Organización de Naciones Unidas, porque para nosotros ya es un tragedia”.

Sin embargo, destacó que en la reconstrucción de nuestra democracia “vamos bien, porque somos mayoría y la vamos a ejercer, tenemos el respaldo internacional, hemos visto que las Fuerzas Armadas están en pro de la constitución”. Aunque afirmó que “por supuesto que queda una cúpula que está cuidando sus intereses”.

“Han sido un cinco meses inéditos para Venezuela, pero nunca antes hemos reunidos los elementos necesarios para lograr la transición como ahora”, dijo el presidente encargado.

Asimismo, al ser consultado sobre que ha faltado para lograr el cese de la usurpación, Guaidó enfatizó que “nos enfrentamos a una dictadura, y ese es último empujoncito que falta para recobrar nuestra normalidad".

Recordó a que existen unas variables que han hecho que se avance hacia el cambio:

1.- Respaldo popular, ya no lo tienen.

2.- El apoyo internacional, ya no lo tienen. Rusia y China ya han dado declaraciones distintas, las cuales las aplaudimos.

3.- El respaldo y la diferencia en las Fuerzas Armadas, no se puede generalizar que las FFAA apoyan a Maduro.

4.- La movilización popular en la calle, tampoco la tienen. Hace años la perdieron.

De la misma manera, acotó que para conseguir “el ingrediente X” hay que ejercer dichas variables en conjunto hasta que se produzca el cese de la usurpación. “Las transiciones no se decretan, se construyen, como lo hemos hecho en Venezuela”. Además, hizo un llamado a seguir ejerciendo la presión en estas variables.

Durante la entrevista se le consultó al presidente (e) Juan Guaidó, sobre los encuentros con el régimen en Noruega, a lo que reveló que “el error está en ver Oslo, o el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima o la calle como actos separados, ya sabemos los venezolanos que no hay una única herramienta para vencer una dictadura y debemos ejercerlas todas".

Aseguró que, “por la necesidad y desesperación de cambio, pudiéramos incurrir en una sola herramienta para salir de esto y no es así. Noruega es una opción más (…) No podemos apostar a un elemento cuando nos enfrentamos a una dictadura, a un totalitarismo, todos sabemos que ellos de buena fe no van decir ‘nosotros destruimos al país'”.

Sobre el planteamiento de realizar unas elecciones sin haber cesado la usurpación, el presidente (e) indicó que “lo que más se aproxima, y en lo que hay consenso mundial, son unas elecciones libres, que es parte de nuestra ruta“. Sin embargo, destacó que “para que hayan unas elecciones realmente libres Maduro no puede estar en Miraflores, debe haber un período de reinstitución”.

Situación económica venezolana

Tras afirmar que el país se encuentra al borde de la catástrofe y que en pocos días podríamos superar a Siria en el número de refugiados, Guaidó relató que “lo complejo es el día a día de los venezolanos, la normalidad que ya no existe”.

El parlamentario ejemplificó que “una cosa es que no tengamos el buque de gasolina, la refinación y otra que no tengamos las bombas de gasolina y estamos a puntos de perderlas y así pasa con los hospitales, con el campo y con muchos rubros”, por el descuido e ineficiencia de quienes han manejado el país durante estos 20 años.

“El régimen están absurdo e inexistente que no puede controlar la moneda de curso legal, en Caracas usan el dólar, en la frontera el peso, en Bolívar el oro, se ahogan en contradicciones, se ven las divisiones entre ellos”, agregó.

Por lo que el llamado fue a “seguir avanzando para conseguir quien le va a quitar la silla, que quieren ser muchos”. Admitió que “debemos insistir, reajustar velas en la táctica pero la estrategia, la ruta, la mayoría, el hablarle a la Fuerza Armada porque tendrán un rol importante en la transición, debe continuar”.