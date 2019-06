Colisión de un helicóptero en rascacielos de Manhattan desata el miedo de los neoyorkinos

(10 de junio del 2019. El Venezolano).- Un accidente aéreo, producido por un aterrizaje forzoso eclipsó el día en Nueva York, cuando un helicóptero se incendió al llegar al helipuerto de un rascacielos en Manhattan, según informó el cuerpo de bomberos del la ciudad.

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York anunció que durante el suceso falleció el piloto, producto de las llamas generadas por el vehículo.

Según New York Times, era la única persona a bordo y nadie en el edificio fue herido por el hecho.

La torre se encuentra ubicada en la Séptima Avenida y durante el incidente la misma fue cerrada para evitar algún incidente.

Al parecer el accidente se produjo debido a las condiciones climáticas. Había neblina y lluvias torrenciales que desestabilizaron el helicóptero, el cual aterrizó violentamente en el helipuerto del edificio de 54 pisos sede del Banco BNP Paribas.

Breaking news in midtown Manhattan— concerns about a possible chopper crash. Avoid this area near 6th Ave and 51st Street. pic.twitter.com/dQ11MWKzae