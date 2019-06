Más de 30 mil venezolanos cruzaron el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela

(09 de junio del 2019. El Venezolano).- Alrededor de 30 mil personas cruzaron a pie el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela ubicado en el estado occidental de Táchira. Según lo informado por el director general de Migración Colombia, Christian Krüger.

Gracias a esto hubo una disminución del uso de las trochas, corredores ilegales para atravesar la frontera y que están dominados por mafias, según lo reportado en un comunicado por la institución.

“Durante el día de hoy, más de 37 mil ciudadanos venezolanos han logrado regresar a su país con productos de primera necesidad, sin tener que poner su vida en peligro en las denominadas trochas o teniendo que pagar para poder cruzar por estos lugares. Sin embargo, la felicidad no es completa, pues el Dictador Maduro aún mantiene varios bloqueos sobre los pasos fronterizos lo que no sólo dificulta la movilidad, sino que también representa un riesgo frente a una posible aglomeración de personas. El llamado es a que se retiren los contenedores y se facilite la movilidad del pueblo venezolano, un pueblo que hoy ha respondido a la regularidad, diciéndole no a las trochas y usando los pasos habilitados”, afirmó Christian Krüger.

A las 6 de la tarde, según la información entregada por la Regional Oriente de Migración Colombia, por los pasos habilitados en Norte de Santander, habían ingresado un poco más de 30 mil ciudadanos venezolanos y salido cerca de 37 mil.