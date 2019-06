Incendio en adyacencias de refinería venezolana fue provocado por un rayo

View this post on Instagram

Este sábado se registró un incendio en en las inmediaciones de la refinería de Guanta, en el sector El Chaure, en Barcelona estado Anzoátegui, así lo reportó el gobernador de las entidad, Antonio Barrero Cira, quien además ofreció un cifra de tres personas fallecidas por el incidente. . Producto de incendio de hidrocarburos en el sector El Chaure hay 3 víctimas calcinadas. A esta hora Cicpc realiza el levantamiento. Nuestros equipos de Protección Civil y Bomberos presentes en el sitio para apoyo. Lamentamos profundamente saldo de fallecidos", indicó Barrero Cira en su cuenta de Twitter. . Por su parte, el también parlamentario por la entidad oriental, Carlos Michelangeli, informó que se produjo una segunda explosión en el complejo petrolero y que la situación aún no ha sido controlada. Video cortesía.