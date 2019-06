Aunque reabrieron la frontera con Colombia personas siguen usando las trochas

(08 de junio del 2019. El Venezolano).- El pasado 7 de junio el presidente Nicolás Maduro anunció la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, aunque las colas para atravesar el punto fronterizo son kilométricas los pasos ilegales, las también llamadas trochas siguen siendo utilizadas para pasar de un lado a otro.

Según Maduro, la apertura será entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m. No obstante, el paso estará permitido exclusivamente para peatones y no para vehículos.