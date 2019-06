Trasladan a Texas a la periodista Karina Lima para tratar sus quemaduras

View this post on Instagram

Que alegría sentimos por tener buenas y mejores noticias cada día. Durante la madrugada de hoy viernes 07 de junio, Karina fue trasladada a Galveston, Texas, donde será atendida por los mejores especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos de pacientes Quemados en el Jennie Sealy Hospital. Durante el viaje, Karina se mantuvo estable, controlando sus niveles de presión sanguínea por sí sola, es decir, sin recibir medicamentos. Sin duda alguna, Karina y Minacho ahora tienen más fuerzas, porque están juntos de nuevo. . En nombre de la Familia Muñóz Lima, queremos dar las Gracias Infinitas a todo el equipo humano del Hospital Santo Tomás en Panamá, en especial al Dr. Ballesteros, por estar hasta el último minuto acompañando a Karina, y por lograr de manera exitosa su traslado. “Hasta la madre más fuerte necesita de un amigo”, y Karina hoy tiene millones de amigos que unidos trabajan hasta alcanzar su recuperación total y la de Minacho. . Gracias a todos por estar siempre. ¡Dios los Bendiga! . #juntospodemos #unidosporkariyminacho #ayudafamiliamuñozlima