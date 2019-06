Ledezma: El diálogo no es malo, lo malo es cómo se hace

(07 de junio del 2019. El Venezolano).- La primera en llegar es Mitzy Capriles. Es una mujer encantadora y distante que nos conduce a un discreto café hasta que su esposo llega, vestido de manera impecable. Cuida las formas. No por casualidad él tiene 51 años en la política. Así lo reseña infobae.com

No duda en afirmar que está de acuerdo con la intervención militar en Venezuela y sin desparpajo asume que es el momento de doblegar los egos de los políticos de oposición. “Yo prefiero ver a los militantes del PSUV participando en elecciones que volando puentes”. Él es Antonio José Ledezma Díaz, el político venezolano de mayor referencia en España.

Es un convencido de que Venezuela se va a recuperar. Fue dirigente estudiantil desde que ganó ser delegado de curso en primer año de bachillerato, después como candidato al Tribunal Disciplinario del Centro de Estudiantes. “Desde entonces no he tenido descanso en la lucha política“.

Narra cómo soportó estar preso: “Yo caminaba todos los días en la mañana y en la tarde, imaginándome que estaba en El Ávila o en Italia o en Seboruco, recordando mis vivencias”.

Dice con cierto pesar: “Todavía me facturan el video del 31 de julio de 2017 que fue autocrítico, donde no solo le enfilaba las baterías contra el régimen sino también a la oposición, porque consideré que fue un error no haber aprovechado la mayoría calificada en la Asamblea Nacional para designar a los nuevos rectores del CNE y a los magistrados del Tribunal Supremo. Caímos en la ilusión de un referéndum revocatorio y luego en la celada del falso dialogo“.

No sabe cómo explicarle al mundo que Maduro se sostenga en medio de la hiperinflación, los niveles de criminalidad y pobreza, la desnutrición, la reaparición de las endemias, el embarazo adolescente, la caída del productor económico.

