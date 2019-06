Guaidó aclaró que sus representantes no asistirán a una reunión en Oslo la próxima semana

(7 de junio de 2019. El Venezolano).- Una vez más el diálogo se agotó. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aclaró que no está planteada otra reunión con los representantes de Nicolás Maduro en Oslo, Noruega, ante los rumores de que la próxima semana se realizaría un nuevo encuentro.

El también jefe de la Asamblea Nacional (AN) aseveró que no está dispuesto a renunciar a su hoja de ruta, que incluye la salida del régimen madurista y la posterior realización de comicios libres. "Hoy no está planteada una reunión, porque si no aproximan al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres no sirve, punto", dijo.

"Cuando haya una nueva reunión en Oslo o con el Grupo de Contacto yo lo informaré. Hoy no está planteado", reiteró este viernes desde Carabobo, donde visitó las zonas populares del sur de Valencia y luego asistió a la presentación del Plan País con las fuerzas vivas de la entidad carabobeña.

El mandatario interino hizo referencia a la falta de respaldo que, a su juicio, poseen Maduro y sus personeros. "Que usurpen el Palacio no los hace presidentes, son dictadores".