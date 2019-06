¡Imperdible! Lea el insulto que le dedicó Bolsonaro a Maduro

(05 de junio del 2019. El Venezolano).- Jair Bolsonaro, presidente de Brasil está próximo a emprender su primer viaje a Argentina como mandatario. Ahí se reunirá con Mauricio Macri y discutirán variados temas, entre los que destaca Venezuela y Nicolás Maduro a quien le dedicó unas palabras.

Según la agencia EFE, la agenda de los mandatarios abarcará asuntos bilaterales, con énfasis en la cooperación en defensa, ciencia y tecnología, energía y minería, entre otros temas, y aspectos de la realidad regional, que incluyen la situación del Mercosur (bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y la crisis venezolana.

En relación al Mercosur, actualmente presidido por Argentina y cuya titularidad pasará a manos de Brasil en julio, sus miembros apuntan a un proceso de modernización del mecanismo de integración, que logre reducir las barreras comerciales.

Lea también: Maduro: Venezuela tiene las reservas más grandes de Nikel y oro del mundo

Sobre Venezuela, portavoces oficiales consultados en Brasilia dijeron a EFE que Argentina y Brasil, miembros del Grupo de Lima, tienen “la misma sensibilidad” y el mismo “deseo” de que “haya una normalización democrática” en ese país, mediante comicios libres que pongan fin al régimen de Nicolás Maduro.

“Maduro no es quien manda. Maduro es hoy un fantoche en Venezuela (…). Tiene que haber una fisura en la cúpula del Ejército venezolano. Hasta que eso no suceda, no se acaba ese asunto”, dijo Bolsonaro en una entrevista publicada el pasado sábado por el diario argentino La Nación.