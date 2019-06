Embajadores de Colombia y Venezuela en EEUU ratifican esfuerzos ante potencial catástrofe humanitaria generada por Maduro

(6 de junio de 2019. El Venezolano).- Los embajadores de Colombia, Francisco “Pacho” Santos, y de Venezuela, Carlos Vecchio, ratificaron este jueves los esfuerzos conjuntos de sus respectivos gobiernos para detener una potencial catástrofe humanitaria en territorio venezolano y lograr el fin de la dictadura de Nicolás Maduro, responsable de la situación social y política que afecta a toda la región.

Los diplomáticos coincidieron durante un encuentro del President’s Leadership Program desarrollado en el Diálogo Interamericano y moderado por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, donde presentaron la dramática realidad que enfrentan sus países producto la dictadura criminal e inhumana del usurpador Maduro.

Vecchio explicó que la Asamblea Nacional (AN) y el presidente encargado, Juan Guaidó, aprobaron esta semana el “Acuerdo que Alerta el Riesgo de Catástrofe Humanitaria en Venezuela a Raíz del Agravamiento de la Emergencia Humanitaria Compleja” porque casi 20 millones de venezolanos están en vulnerabilidad, 12 millones viven con un salario mínimo que no les alcanza, siete millones no tienen acceso a medicinas, e igual cantidad requieren de urgente ayuda humanitaria y están en riesgo nutricional, entre otros alarmantes indicadores que deben ser atendidos con el apoyo internacional.

“El régimen usurpador de Nicolás Maduro solo ha causado hambre, miseria, insalubridad, enfermedades, muerte y destrucción. Maduro representa todo lo malo que millones de venezolanos queremos dejar atrás y avanzar hacia una nueva Venezuela plena de comida, medicinas, agua, servicios públicos de calidad. Más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país, inclusive enfrentando condiciones adversas e inimaginables, por la desesperación de ayudar a sus familias y de sobrevivir”, denunció Vecchio.

El representante diplomático de Venezuela destacó la importancia del apoyo de países vecinos para la solución de la crisis. “En esta situación Colombia ha sido uno de los principales afectados por nuestra tragedia de repercusiones humanitarias, pero también uno de los principales aliados en la búsqueda de soluciones y ayuda. En nombre de nuestro pueblo y del presidente Guaidó hoy agradecemos al embajador Santos y al gobierno del presidente Iván Duque por toda su preocupación y labor por nuestra la superación de la crisis en Venezuela”.

Por su parte, el embajador Francisco Santos afirmó que “el régimen usurpador de Maduro no solo es el mayor obstáculo al restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en Venezuela, sino que se ha convertido en la más seria amenaza a la paz, seguridad y estabilidad en la región”.

A juicio del diplomático colombiano, “la crisis multidimensional en que el régimen ilegítimo ha sumido a nuestros hermanos deliberadamente, requiere el concurso urgente de la comunidad internacional”.



Los embajadores instaron a los influyentes miembros del President’s Leadership Program a seguir sumando esfuerzos conjuntos para la solución presente de la crisis venezolana, pero especialmente para el periodo de transición y reconstrucción que viene luego del cese de la usurpación.