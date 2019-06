Diputado Casella denunció que sujetos violentaron su vivienda y sustrajeron artículos personales

View this post on Instagram

Ayer violentaron la privacidad de mi hogar robando efectos personales, pretendiendo dejar un mensaje de terror en la familia, afortunadamente ni mi esposa ni mis hijas se encontraban en la casa, responsabilizó a Nicolás Maduro y su régimen sobre la integridad física y emocional de mis seres queridos, en especial de mi esposa y mi hija menor de edad. Tenga claro el régimen que no podrán sembrar el #Miedo en nuestro corazón por qué prevalece la convicción de #Libertad, respaldamos totalmente al Sr Presidente de Venezuela @jguaido y vamos a lograr el cambio anhelado.