Ravell le dijo a Diosdado Cabello que su terrorismo judicial no anulará sus crimenes

(04 de mayo del 2019. El Venezolano).- La nueva sentencia que acaba de caer sobre el portal web La Patilla no sorprende es el resultado de una persecución que se remonta a los tiempos de Globovisión en los que Alberto Federico Ravell ejerció como máxima autoridad. No obstante el también presidente del Centro Nacional de Comunicaciones le dedicó unas palabras al presiente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.

“Diosdado tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes”. fue el comentario que Ravell colocó en Twitter para el número dos del chavismo.

Según La Patilla Cabello interpuso una demanda contra Inversiones Watermelon y otros medios de comunicación por “daños morales”, luego de que este portal de noticias publicó una información en la que se hacía eco de una exclusiva publicada por ABC en enero de 2015.

En la sentencia se declara “Sin lugar” el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandada sociedad mercantil Inversiones Watermelon.

La indemnización por supuesto “daño moral” a Cabello fue fijada en 30 mil millones de bolívares soberanos.