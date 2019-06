Guaidó afirmó que no existe bloqueo cuando Maduro muestra depósitos llenos de medicinas

(03 de junio del 2019. El Venezolano).- Las excusas del régimen de Nicolás Maduro para justificar las muertes de los niños del J.M de los Ríos siguen siendo tema de conversación y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó ha vuelto a criticar que el famoso bloqueo parece no afectar a los chavistas cuando se trata de mostrar depósitos llenos de medicinas.

“Estamos en medio de una catástrofe humanitaria”. La emergencia humanitaria crece y crece y Nicolás Maduro parece utilizar estos depósitos como una bandera política. Sin embargo, estas parecen inexistentes luego de la aparición de dichos stocks.

“No hay bloqueo de medicinas cuando nos muestras depósitos repletos de medicamentos, los cuales sirven para nuestras criaturas. Vamos camino a una catástrofe, no solo emergencia humanitaria. Alertamos ante el mundo desde esta Asamblea Nacional no solo la emergencia humanitaria compleja sino que vamos camino a una catástrofe, queda claro que no se trata de un bloqueo”, expresó Guaidó al cierre de la sesión ordinaria de este martes.

“Reconozco la lucha que han librado los diputados con el tema de la emergencia humanitaria, una crisis sobre la cual están pendientes en el mundo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima que se reunieron ayer en Nueva York”, insistió.

Aseguró que “ya desmontaron la página del Banco Central de Venezuela que visibilizó la crisis en cifras, donde están los medicamentos que tanto necesitan los más vulnerables. ¿Qué más vulnerable que un niño? Con ese dinero hubiéramos podido detener esta situación si nos hicieran caso”.