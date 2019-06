Trump anunció que Rusia ha comenzado a abandonar suelo venezolano

(03 de mayo del 2019. El Venezolano).- Entre intento e intento, Estados Unidos ha logrado un avance importante en la intervención rusa sobre Venezuela, luego que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump anunciara que las tropas de Vladimir Puttin han comenzado a abandonar el país suramericano.

La noticia es una sorpresa, debido a los estrechos lazos entre el Kremlin y Miraflores. Sin embargo las presiones han sido cuantiosas y que comiencen a dejar tierras venezolanas significa un triunfo.

“Rusia nos ha informado que han removido a la mayoría de sus personas de Venezuela“, dijo Trump a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.