OEA abordará crisis en Venezuela y Nicaragua en su cita más importante

(31 de mayo del 2019. El Venezolano).- La Organización de Estados Americanos (OEA) discutirá sobre las crisis en Venezuela y Nicaragua, durante su Asamblea General, la cita más importante del organismo que reúne a los cancilleres del continente y se celebrará entre el 26 y 28 de junio en Medellín (Colombia).

A través de EFE se conoció que durante una reunión, la OEA incluyó en el temario para la Asamblea General varios puntos: la situación en Venezuela y en Nicaragua, además de la crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos en la región, según figura en el documento aprobado.

También aparece en la agenda otro tema que se titula “Hacia la reforma de la Organización de los Estados Americanos” y que fue propuesto por EE.UU., posiblemente, con el objetivo de introducir cambios en el actual sistema de votación, dijeron a Efe fuentes diplomáticas.

La inclusión de ese punto generó polémica durante la reunión de este viernes y 17 países -incluidos México, Uruguay, Costa Rica y varias naciones caribeñas- votaron para que ese punto no se incluya en la agenda porque oficialmente EE.UU. no ha precisado cuál es su objetivo.

La misión de EE.UU. en la OEA se comprometió a informar la semana próxima al resto de países sobre el contenido de esa propuesta.

La agenda aprobada este viernes es provisional y debe ser avalada formalmente al comienzo de la Asamblea General por los cancilleres de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).

Normalmente, la agenda suele aprobarse en la Asamblea General sin problema y es un mero paso protocolario.

Durante semanas, en los pasillos de la OEA se habló de la posibilidad de que en la Asamblea General se celebraran elecciones para elegir al secretario general, a pesar de que los comicios están fijados para el 2020, cuando concluye el mandato de cinco años del actual dirigente del organismo, Luis Almagro.

La misión de Colombia en la OEA llegó a incluir en el borrador del temario un punto que se titulaba “definición, únicamente de fecha para la elección de Secretario General y Secretario General Adjunto” y que, según dijeron a Efe fuentes diplomáticas, podría haber abierto la puerta a la reelección de Almagro.

Sin embargo, Colombia retiró ese punto, así que en principio las elecciones siguen fijadas para 2020.

Preguntado sobre ese asunto por EFE esta semana, Almagro aseguró que él no está interesado en adelantar los comicios y que los Estados miembros serán los encargados de fijar la fecha electoral. “Yo no voy a adelantar nada, para nada, no tengo ningún interés en adelantar nada”, aseveró.

El reglamento fija que el secretario general de la OEA debe ser elegido en una Asamblea General y necesita solo una mayoría simple, es decir, 18 votos.

Desde que llegó a la OEA en 2015, Almagro se ha convertido en una de las voces internacionales más críticas con Nicolás Maduro, y en un secretario general atípico que ha llegado a denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).