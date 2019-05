Univisión recuperó polémica entrevista entre Maduro y Jorge Ramos

(30 de mayo del 2019. El Venezolano).- El periodista, Jorge Ramos ha protagonizado múltiples entrevistas en las que lo incisivo de sus preguntas han generado un alto nivel de incomodidad y Nicolás Maduro no se salvo de eso y hasta suspendió la entrevista y decomisó el material, sin embargo la cadena de televisión Univisón recuperó el material gracias a una filtración.

17 minutos duró la polémica entrevista que desde el primer segundo se vislumbraba como una conversación conflictiva cuando el periodista le preguntó si debía llamarlo presidente ilegítimo o dictador, debido al dictamen del Parlamento venezolano que proclamó al presidente de la Asamblea Nacional en el cargo de forma interina..

“Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”, fue una de las respuestas del mandatario ilegítimo cuando se le presentó una lista con nombre y apellido de unos 400 presos políticos de un total de 989.

Esa no fue la única respuesta en la que se evidenció la pérdida de control del Maduro, a medida que la entrevista avanzaba las preguntas y cuestionamientos que el pueblo venezolano se hace le fueron hechas al chavista quien evadió y aseguró que el periodista era alguien opositor y poco equilibrado.

A la primera pregunta de Ramos Maduro respondió “Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”.

Cuando el tono de la entrevista se volvió insostenible Maduro opto por evadir las respuestas, algo que también ha hecho con otros reporteros, como es el caso de Jordi Évole para le programa español "Salvados".

La entrevista entre Maduro y Ramos duró poco más de 17 minutos. Crédito: Univision

“Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos, muy anti revolucionario. No eres solo un periodista, Jorge”.

Segundos antes que terminara la entrevista Maduro sentenció “Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para mí ni para ti, ¿oíste? Yo creo que es mejor suspenderla, ¿oíste? Te agradezco todo, hasta luego”, le dice Nicolás Maduro a Ramos cuando este intenta mostrarle en su iPad un video captado días antes en las calles de Caracas, donde se ve a niños y a adultos alimentarse directamente de un camión de basura.