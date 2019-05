Mike Pence y Juan Guaidó conversaron vía telefónica

(29 de mayo del 2019. El Venezolano).- Al parecer el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó ha mantenido recientemente conversaciones telefónicas con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, así lo informó este último vía Twitter.

En el mensaje se observa que el número dos de Trump aseguró que Estados Unidos seguiría al lado de Venezuela, ofreciéndole su apoyo hasta que el gobierno de Nicolás Maduro cese y se restaure la democracia.

“Hablé con el valiente Presidente interino Juan Guaidó de Venezuela por teléfono hoy. ¡Le dije que Estados Unidos seguirá de pie con Venezuela hasta que se restablezca la libertad!”, dijo.

Spoke with courageous Interim President @Jguaido of Venezuela by phone today. Told him America will continue to stand with Venezuela until freedom is restored! The people of Venezuela are suffering under dictatorship and oppression. Nicolas Maduro must go. #VenezuelaLibre