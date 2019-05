Canadá y EEUU unirán fuerzas para combatir la tiranía en Venezuela

(30 de mayo del 2019. El Venezolano).- Estados Unidos y Canadá unirán fuerzas para combatir la dictadura venezolana perpetrada por la dictadura de Nicolás Maduro y así lo demostraron durante una reunión que mantuvieron tanto Mike Pence, vicepresidente de la administración Trump y Justin Trudeau, primer ministro canadiense.

Ambos quieren que Nicolás Maduro se haga responsable de los sucesos que tienen en una tragedia al pueblo venezolano. Asimismo, hizo mención de la interferencia de Cuba en asuntos de Venezuela debido a los nexos entre los Castro y el chavismo.

“Debemos continuar trabajando juntos para que Maduro será responsable por sus acciones, para exponer la influencia maligna de Cuba y apoyar al pueblo venezolano hasta que se restablezca la libertad y la democracia”, dijo Pence a periodistas tras reunirse con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en Ottawa.

Great to meet with Canadian PM @JustinTrudeau. The U.S. and Canada are working together to advance the USMCA - which is a win for all three nations. Congress should pass the USMCA this summer! pic.twitter.com/tORshmzvOK