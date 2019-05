Kit Harington ingresó a un centro de rehabilitación tras fin de Game of Thrones

(29 de mayo del 2019. El Venezolano).- El final de la aclamada serie Juego de Tronos no le ha sentado bien al que fuera llamado en algún momento "King in the North", es decir Kit Harington quien luego de haber finalizado las grabaciones y haber presenciado el último episodio del programa ingresó a un centro de rehabilitación para tratar una serie de problema, reportó Infobae

El ingreso se registró el pasado 19 de mayo en un centro de salud mental de lujo en Connecticut, Estados Unidos. Se sabe que el tratamiento en dicho centro de rehabilitación tiene un costo de aproximadamente 120.000 dólares al mes.

Durante su estancia, Kit Harington ha recibido tratamiento para lidiar con el estrés, el agotamiento y el abuso del alcohol. De acuerdo con NY Post, la también actriz Rose Leslie ha apoyado la decisión de su esposo de obtener ayuda profesional.

Cabe recordar el video grabado durante la lectura del guión del episodio final, el cual circuló recientemente en redes sociales. En las imágenes que se volvieron virales, se muestra cómo el actor rompe en llanto cuando descubre que su personaje asesina al de su compañera Emilia Clarke.

La reacción no se trata de un drama innecesario, ya que en entrevistas anteriores, el actor aseguró que necesitaría terapia después de saber cómo terminaba el personaje que le dio el reconocimiento mundial y que impactó tanto en su vida como en su carrera profesional.