Embajada virtual de los EEUU en Venezuela: Es cruel e inhumano politizar a niños y pacientes para fines políticos

View this post on Instagram

Es cruel e inhumano politizar a niños y pacientes para fines políticos. La verdad es que el régimen no ha dado prioridad al cuidado de la salud, así como ha destruido el sistema médico que una vez fue excepcional en #Venezuela. Deben dejar de usar a los niños como fichas del régimen. L‎as sanciones impuestas por #EEUU permiten la compra de medicinas, equipos y alimentos por parte de las instituciones venezolanas ¡Basta de excusas – es la corrupción y el robo sistemático de recursos del estado lo que ha hecho que los venezolanos sufran tanta miseria!