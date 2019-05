Delegados de Guaidó y Maduro tienen su primer encuentro cara a cara en Noruega

(29 de mayo del 2019.El Venezolano).- Representantes del Presidente Encargado Juan Guaidó y del régimen de Maduro, mantienen un primer cara a cara en Noruega para discutir una solución a la crisis que, de acuerdo con Estados Unidos, pasa necesariamente por la salida del poder del mandatario socialista.

Según fuentes cercanas al proceso, indicaron a AFP que las conversaciones bajo la mediación de Noruega comenzaron el lunes y se extendieron hasta la noche, y deberían terminar tentativamente el miércoles.

Mientras que el gobierno noruego se ha mantenido hermético sobre el avance de los contactos, que tuvieron una fase previa a mediados de mayo, cuando las partes se reunieron por separado con sus anfitriones.

Fue Guaidó, presidente encargado de Venezuela, quien reveló el sábado que habría encuentros entre las partes enfrentadas, en momentos en que su pugna por el poder con Maduro ya supera los cuatro meses.

Lea También: Presidencia Encargada desmintió rumores sobre negociaciones en Noruega

El líder ha dicho que la iniciativa noruega está en un estado preliminar y no es aún una “negociación”, y ha subrayado que cualquier mediación debe llevar al “cese de la usurpación” de la Presidencia por parte de Maduro, a un “gobierno de transición y a elecciones libres”.

En la misma línea, el gobierno de Donald Trump, principal aliado internacional de Guaidó, dijo que las conversaciones deben enfocarse en que el mandatario oficialista deje el poder.

“En vista de que esfuerzos anteriores para negociar han fracasado porque el régimen los ha utilizado para dividir a la oposición y ganar tiempo, esperamos que las conversaciones en Oslo se centren en la salida de Maduro como precondición para avanzar”, indicó la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Morgan Ortagus.

“Aquí nadie se chupa el dedo”, afirmó Guaidó este martes en el Parlamento, mientras la Guardia Nacional no dejaba entrar a los periodistas, un hecho repudiado por el Sindicato Nacional de la Prensa.

“No creemos en la buena fe de los que nos llevaron a esta catástrofe”, lanzó Guaidó, en referencia a la grave crisis socioeconómica que vive Venezuela, con escasez de bienes básicos como medicinas, e hiperinflación de 10.000.000% para este año, según datos del FMI.

Delegaciones de alto calibre

Las tratativas en Oslo son solo una de las herramientas a disposición, ha explicado Guaidó, quien luego de liderar nutridas manifestaciones encabezó el 30 de abril un fallido alzamiento militar que no logró quebrar el apoyo de los jefes castrenses a Maduro.

En paralelo, mantiene contactos con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que no descarta una opción militar.

Maduro, respaldado por Rusia y China, afirmó el lunes que sus representantes estaban en Oslo con la “mejor fe para encontrar (…) soluciones democráticas, pacíficas, de coexistencia nacional, a las contradicciones y al conflicto venezolano”.

Su delegación está integrada por miembros de su entorno cercano, como Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y Jorge Arreaza.

Guaidó envió al vicepresidente del Parlamento, Stalin González, al ex diputado Gerardo Blyde, al ex ministro Fernando Martínez Mottola y al ex rector del Consejo Nacional Electoral Vicente Díaz.

Varios medios han afirmado que los esfuerzos de mediación están encabezados por el diplomático noruego Dag Nylander, figura clave en el acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también facilitado por Oslo.