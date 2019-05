Familiares de los niños del J.M de los Ríos protestan por la muerte de cuatro pacientes

(27 de mayo del 2019. El Venezolano).- Con preocupación por la vida de los niños que se encuentran hospitalizado en el Hospital J.M de los Ríos, en Caracas, padres y médicos salieron a protestar por la muerte de cuatro niños inocentes que esperaban el trasplante de médula ósea.

Las madres llorando con sus niños en brazos, exigieron la dotación de medicamentos, así como también el restablecimiento de las áreas del centro asistencial, para poder salvar la vida de sus hijos.

"Me están suspendiendo las quimioterapias de la niña por falta de aire acondicionado", dijo el padre de una paciente.

"La guerra que ustedes tienen déjenla para otro momento y trabajen en resolver la crisis de los niños , el futuro de Venezuela se nos está muriendo antes de crecer" , afirmó el padre, quien tenía en sus brazos a su hija.

Asimismo, el doctor, Carlos Prosperi indicó que "hoy son 26 los niños que aún esperan por un trasplante de médula, eran 30 y ya 4 se nos han muerto por falta de insumos".

En este sentido, exigió a la Fuerza Armada Nacional que ordene el ingreso a la Ayuda Humanitaria, para poder salvar la vida de todos los niños que están en el J.M de los Ríos.

De la misma manera, el doctor Huníades Urbina-Medina, ex director del hospital, se refirió a las declaraciones del canciller del régimen de Maduro y enfatizó que "los bloqueos son mentira, son hacia persona específicas, pero la situación de los hospitales tiene año".

Afirmó que los médicos están amenazados, por lo que temen dar declaraciones sobre la crisis de salud. Además denunció que "el hospital está en un nivel de asquerosidad grandísima"

En el lugar, también se encontraba la presidenta del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, quien sostuvo que en el hospital no hay medicamentos básicos como el antibiótico.

"Hoy el tema es que las enfermeras están de luto. Cuatro niños fallecieron desde el 6 de mayo. Es momento de que exijamos que no mueran más niños. Venezuela, necesitamos de tu mano solidaria ¿Dónde está la ayuda humanitaria? ¿Donde está la vida? No es nada más la quimioterapia, es que no tenemos antibióticos tampoco", añadió Contreras.

