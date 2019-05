Cecodap: más de 30 niños requieren urgente trasplante medular en el J. M. de los Ríos

(27 de mayo del 2019. El Venezolano).- El psicólogo del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Abel Sarabia, advirtió que la lista de espera en el hospital J.M. de los Ríos continúa creciendo y ya son más de 30 pequeños los que requieren -de manera inmediata- ser atendidos con prioridad.

En una entrevista en VPI TV, sostuvo que “al menos 30 niños requieren trasplante de médula osea urgentemente y el régimen no los garantiza (…) Los niños que iban no han podido recibir tratamiento porque la prioridad del régimen de Nicolás Maduro es la generación de armas para quitar la vida y no para salvarla”.

Indicó que hasta el momento “no ha habido pronunciamiento por parte del hospital, pero ahora el régimen de Maduro está tratando de culpabilizar a las sanciones y bloqueo de Estados Unidos a Venezuela de esta situación”.

Enfatizó que “a los niños con estas patologías se les está condenando a morir. Cuando un niño pierde a un padre se le llama huérfano, pero no existe una palabra para llamar a un padre que pierde a un hijo”.

El pasado mes de abril Cecodap ofreció una rueda de prensa con las madres de los niños afectados. “Desde el 2015 se había habilitado que los niños viajaran a Italia para los tratamientos con una partida que salía de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) porque allá hay más de 100 centros hospitalarios para atender a estas patologías. Pero el régimen se hace de oídos sordos con esta situación y no tienen cómo justificar en qué gastan el dinero que reciben para ayudas médicas”.