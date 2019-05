"Me quitaron a mi hijo": madre denunció manipulación procesal en tribunales venezolanos

(23 de mayo de 2019. El Venezolano).- Angie Godoy vive un infierno desde hace siete meses. Desesperada tras haber perdido de forma arbitraria la custodia de su hijo, el martes hizo una denuncia pública sobre un presunto caso de manipulación procesal en tribunales venezolanos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

"A mi hijo me quitaron a través de un expediente falso que montaron en los tribunales de Lopna, alegando que yo no me encontraba en el país", narró la mujer entre lágrimas. "La juez, cuando yo mostré mis movimientos migratorios (...) me dijo que mis pruebas eran impertinentes. Mostraron movimientos migratorios falsos".

El padre del menor fue identificado como Camilo Crespo, quien según la denuncia hecha por Godoy, habría usado sus supuestas vinculaciones políticas con el régimen madurista para influir en las sentencias de los tribunales de negarle la custodia a la madre.

"Han sacado al niño del país en tres oportunidades sin autorización de la madre. Se lo llevan y yo me entero ya cuando está fuera del país", agregó al explicar que jurídicamente ha introducido diversos instrumentos jurídicos para impedir que ocurran esos atropellos, pero ninguno ha sido procedente.