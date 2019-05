Maduro afirmó que no patalea por las sanciones y que en cambio las enfrenta

(22 de mayo del 2019. El Venezolano).- Luego de los bloqueos de Estados Unidos hacia Veenzuela, Nicolás Maduro se ha pronunciado esta vez para afirmar que él no patalea, por el contrario está entregado en cuerpo y alma para enfrentae las amenazas.

“Estoy entregado en cuerpo y alma para enfrentar el bloqueo. Ustedes no me ven a mi lloriqueando, quejándome o como dicen algunos intelectuales de victimizandome. Yo no lo estoy haciendo, solo digo la verdad”, comentó en una cadena nacional.

“El imperialismo nos persigue las cuentas al robarnos 30 mil millones de dólares, es verdad o mentira, díganme. Ese dinero estaba listo para importación de medicinas y nos lo robaron”, agregó.

“El señor Guaidó nos robó Citgo y que hace con ese dinero pregunto. Es la verdad, no me estoy victimizando. No podemos utilizar el dólar, eso no se lo hacen a ningún gobierno del mundo, solo a Venezuela. Yo lloro o pataleo? No, lo denuncio con justicia”, cerró.