Guaidó desmintió rumores sobre el encuentro de Noruega

(23 de mayo del 2019. El Venezolano).- El presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desmintió los rumores sobre el encuentro de Noruega entre funcionarios de su gobierno y efectivos del régimen de Nicolás Maduro, del cual la dictadura aseguró que lo que hubo en Oslo fue un presunto “diálogo”.

Estas declaraciones las ofreció en el programa de Sergio Novelli, en la que resaltó que “el régimen usa la palabra diálogo para tergiversar, para ganar tiempo (…) y entiendo la frustración de todos, y la hago propia, porque se han burlado de nosotros“.

Guaidó afirmó que “yo lo he dicho desde el principio, para falsos diálogos no nos vamos a prestar. No es un diálogo, el grupo de contacto internacional quiere facilitar una elección libre, quiere mediar para conseguir una solución política“.

Lea También: Bolton aseguró que EEUU tiene intenciones de aumentar la cooperación con Venezuela y Juan Guaidó

Explicó que “un diálogo verdadero sería uno que lleve al cese de la usurpación, a reinstitucionalizar la transición, tener un nuevo CNE y poderes independientes que garanticen mientras atendemos la crisis humanitaria".

“Hay que repetirlo, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, por más que suene trillado", enfatizó.

Por último, el Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó señaló que “entendemos la naturaleza de un régimen que no va a salir por las buenas, y una elección no va a pasar, eso ténganlo claro“, concluyó.

Con información de La Patilla