Fedecámaras: 70% de las unidades de carga de transporte están paralizadas

(23 de mayo del 2019. El Venezolano).- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, manifestó su preocupación debido a que el 70% de las unidades de carga de transporte en Venezuela están paralizadas, tanto por falta de gasolina como de repuestos.

Estas declaraciones las ofreció en el programa Noticias en Vivo de TV Venezuela. en donde sostuvo que la situación agudiza aún más la distribución de alimentos y productos básicos desde los estados productores al centro del país.

Explicó que la crisis por obtención de combustible ha mermado la posibilidad de distribuir alimentos, además acentuó que los fletes de traslado se incrementan por la falta de gasolina y las pocas unidades de transporte que están disponibles.

Indicó que la falta de combustible ha extendido, hacia el resto del país, la situación de crisis por obtención de gasolina que ocurre desde hace meses en los estados fronterizos como Táchira, Mérida y Trujillo.

Enfatizó que “cuando el presidente Maduro llegó a la presidencia, producíamos tres millones de barriles diarios (…) este mes llego a 500 mil barriles diarios. El consumo interno ha bajado cercano a 200 mil barriles diarios, cuando se consumían 700 mil barriles diarios de combustible, es decir apenas consumimos un tercio”.

Por último, Larrazaba cuestionó que desde el Gobierno nacional no se planteen soluciones. ¨Pdvsa dice que es fake news (…) es una falta de respeto para el ciudadano. Si la posición de Pdvsa y autoridades del Ministerio de Energía es de no reconocer la realidad, mucho menos están en capacidad de ofrecer una propuesta (…) esto no es producto de las sanciones”.

Con información de Noticiero Digital