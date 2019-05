Elecciones europeas: Europa tendrá acento latino, por Lorena Arraiz Rodriguez

Europa es el modelo de integración por excelencia. Sus siglas han significado, desde su creación, la apertura al mundo globalizado, pero también el encuentro y la concordia entre los países miembros y la defensa de las libertades sin fronteras.

Sin embargo, en los últimos años, las amenazas populistas y extremistas se han trasladado a todos los europeos que han acabado por cuestionar el modelo y por aclamar un cambio o, cuanto menos, una renovación de sus valores y principios. O tal vez lo que haya que hacer, sea rescatar los que llevaron a su creación. Y una manera extraordinaria de hablar de integración y demostrarla es, por ejemplo, presentar candidatos de origen extracomunitario para que trabajen por estos valores sin fronteras y sin discriminación. Tal es el caso de los dos partidos tradicionales españoles, Partido Popular y PSOE, que han incluido en sus listas al venezolano Leopoldo López Gil y a la argentina Mónica Silvana González, respectivamente.

Las elecciones

Todo esto está en juego desde este jueves, 23 de mayo y hasta el domingo 26, cuando los europeos están llamados a votar para elegir a los 751 eurodiputados (54 españoles) que los van a representar en el Parlamento Europeo los próximos 5 años. Estos diputados serán los que elijan al presidente de la Comisión Europea que sustituya al actual Jean-Claude Juncker.

No todos los países europeos votan el mismo día. Hoy comienza votando el Reino Unido, mañana 24 vota Irlanda, el sábado 25 Eslovaquia, Letonia y Malta y el resto d los países vota el domingo 26.

En el Parlamento Europeo se elaboran el presupuesto y la legislación de la Unión Europea, por lo que la sociedad, a través de los eurodiputados de sus países, está representada a la hora de decidir sobre temas tan relevantes como la justicia, la sanidad, el transporte, la alimentación, las migraciones, la cultura, o la protección de datos.

Pero, ¿por qué son importantes estas elecciones europeas para los latinoamericanos? Eso es lo que hemos querido conversar en exclusiva con los dos candidatos latinos que están en las listas de los partidos con mayor representación parlamentaria y que, de ser electos, serán la voz de este colectivo en Bruselas y Estrasburgo. Pero sobre todo, serán defensores de los DDHH, la diversidad y las libertades de todos los ciudadanos latinos, europeos y del mundo entero.

Leopoldo López Gil: la lucha personal por los DDHH y la Libertad

En 2014, su hijo, el dirigente del partido político venezolano Voluntad Popular, Leopoldo López Mendoza, fue apresado por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro en Caracas, tras acusarlo de “conspiración”, con un juicio irregular de principio a fin, recluido y torturado en la cárcel militar de Ramo Verde durante 5 años y posteriormente, en 2017, trasladado a su casa en “arresto domiciliario” hasta que el 30 de abril de 2019 fue liberado por el Presidente interino de Venezuela Juan Guaidó y actualmente se encuentra en calidad de huésped de la embajada española en Caracas, mientras el régimen usurpador de Maduro le ha enviado cinco tanques militares a la puerta del embajador español Jesús Silva, por si se le ocurriera a López asomar la cabeza.

De modo que el número 12 de la lista popular al parlamento europeo, ha sufrido en carne propia la violación a los DDHH y las libertades fundamentales en Venezuela y es por ello que se ha propuesto defenderlas desde Europa. “En el Parlamento Europeo se trabaja en función de las comisiones que tienen trabajos muy específicos. Yo pretendo participar en las comisiones que tienen que ver con DDHH y Libertades, con inmigración y con educación y cultura, que son las salidas donde yo puedo aportar algo, no solo en cuanto a beneficios para España y para América del Sur. Porque tenemos todas las violaciones a las libertades y las amenazas y abusos de DDHH que se están dando en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y también en México. Lamentablemente, estas cosas hay que pararlas antes de que se conviertan en un monstruo. Hay que ponerle un freno verdaderamente efectivo a través de medidas como sanciones y como bloqueos a las personas que, abusando de los DDHH siguen disfrutando del beneplácito de los países que los reciben y reciben sus fortunas malhabidas. Por lo tanto yo trabajaré mucho para que estos monstruos no crezcan y para defender la democracia”, ha asegurado.

El candidato popular ha explicado, además, su vinculación con los temas educativos y culturales: “Yo aspiré siempre a crear un programa parecido al programa Erasmus con hispanoamérica. Yo aspiro consolidar eso, es un sueño que he tenido desde los años 70 cuando fui fundador y presidente del Programa Gran Mariscal de Ayacucho, en Venezuela. Creo que el mundo del futuro tiene que ver mucho con ese conocimiento global de las sociedades y las tecnologías. Allí hay un amplio campo que cultivar y yo espero poner mi granito de arena allí”, explicó.

Así mismo, López ha enviado un humilde mensaje a los venezolanos y latinos que tienen la oportunidad de votar el próximo 26 de mayo: “Yo soy muy respetuoso de la voluntad del pueblo para decidir su voto. Pero si creen en la libertad, en los DDHH y en el poder de la educación y la cultura para unir a las personas, y consideran que yo podría representar esos valores, esos principios y que los voy a defender, voten por la lista del Partido Popular”, finalizó.

Mónica Silvana: la madrileña más argentina y la argentina más madrileña

Nacida en Buenos Aires, Mónica Silvana González llegó a España en 1998, con a penas 22 años, a construir su camino en la capital española, sin olvidar nunca sus orígenes. Fue así como, residenciada en Alcalá de Henares, comenzó a trabajar con el tejido asociativo de la región, se apuntó a las filas del PSOE, fue concejala del ayuntamiento de Alcalá, diputada de la Asamblea de Madrid, Secretaria de Área de Movimientos Sociales y Diversidad en la Ejecutiva del Partido y actualmente es la número 13 de la lista europea del PSOE.

“La Europa que concebimos hasta ahora y que aportó muchos beneficios para toda la ciudadanía europea, es una Europa que se construyó para unir, no para desunir. Entonces tengo la aspiración de llegar a Europa para fortalecer el proyecto inicial de la UE y enfrentar de alguna forma a todos los eurófobos, xenófobos y racistas que hay. Pero también creo que hay que reconstruir Europa con un discurso inverso: quizás hasta ahora hemos dejado Europa en manos de grandes diplomáticos que lo gestionan en una especie de nepotismo ilustrado que es hacer cosas para el pueblo pero sin el pueblo, pero quizás hay que hablar de Europa ahora al revés, que se entienda en los barrios, en los parques, en las plazas, acercar Europa a los ciudadanos”, aseguró.

También nos habló de la importancia de que haya candidatos latinos en las listas europeas. “Creo que es importante romper un techo de cristal que es que hasta ahora no había ninguna persona de origen no comunitario en el Parlamento Europeo. Si los ciudadanos me dan la confianza, me convertiré en la primera eurodiputada de origen latinoamericano. Eso es muy importante y soy consciente de que el PP también lleva un venezolano en su lista, y eso demuestra que la democracia española es una democracia sana y que está incluyendo -aunque tímidamente- la diversidad. Por lo tanto me parece que es muy importante cambiar el rol del eurodiputado vinculado a unas esferas elitistas en la UE. Segundo, que se abre un nuevo espacio para el mundo latino en Europa y tercero, la vinculación con el lugar, con el territorio. Mi territorio es Madrid, por lo tanto, tengo un compromiso directo con los 179 municipios de Madrid.”, afirmó la candidata socialista.

Para dejar claro lo que Europa puede hacer por América Latina, Mónica Silvana nos ha explicado que: “hasta ahora la Unión Europea es uno de los mayores inversores en América Latina, no solo desde el punto de vista de inversiones empresariales, sino desde la cooperación al desarrollo. Obviamente, África es la prioridad en cuanto al tema migratorio, pero mi desafío va a ser que no se recorte ni un solo euro para lo que son los fondos estructurales destinados a América Latina. Por eso, aspiraría llegar al Eurolat, que es la delegación oficial del Parlamento Europeo para América Latina y desde allí seguir impulsando la integración. Se abre un proceso de todos los fondos que deben servir desde un punto de vista más social para explicarle al ciudadano lo que Europa puede hacer por todos nosotros. La legislatura que se viene en el Parlamento Europeo será más social, donde o hacemos cosas para proteger a los ciudadanos o será otra cosa que no será Europa”, ha enfatizado la actualmente diputada regional en Madrid y candidata europea por el PSOE.

“Por otro lado, desde América Latina siempre vemos a la Madre Patria el modelo a seguir en lo social: todo el conjunto de libertades que se han aprobado en el conjunto de países de la UE, pero sobre todo en España, han servido de ejemplo y de modelo a toda una sociedad latinoamericana que lamentablemente ha retrocedido mucho en libertades en los últimos años, también culpa de estos partidos que utilizan el populismo y la demagogia para impulsar unas políticas que están totalmente alejadas de los intereses de las personas. Hablo, por ejemplo del derecho a decidir de las mujeres. Argentina lo está haciendo, pero el resto de países también está dando una lucha, junto al tejido asociativo para permitir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, aseguró.

Finalmente, la candidata socialista ha enviado un mensaje a la comunidad Latinoamericana en España. “Primero, me pongo a disposición de toda la comunidad latinoamericana, como lo vengo haciendo en los doce años de militancia y de trabajo político que llevo. Los que me conocen saben que tanto en el ayuntamiento de Alcalá como desde la Asamblea de Madrid, he estado vinculada a todo el tejido asociativo, a todos los migrantes latinoamericanos que hemos elegido España como nuestro lugar de residencia, nuestro lugar donde crecen nuestros hijos, donde nos desarrollamos económica y profesionalmente pero que también queremos crecer y desarrollarnos políticamente. Por lo tanto, tengo el compromiso de seguir muy de cerca vinculada a este tejido asociativo, el compromiso de abrir una nueva puerta en Europa a todo un mundo que hasta ahora veíamos muy lejano pero que con la presencia de europarlametarios de origen latinoamericano podremos estrechar esos lazos. Por supuesto, pido el voto para el Partido Socialista para poder llegar con más fuerza al Parlamento Europeo y constituir alianzas que nos permitan frenar el avance de los populismos -que pueden ser de izquierdas o de derechas– y frenar el avance de la ultraderecha, de la xenofobia y todos esos discursos avalados también por intereses económicos que intentan dividirnos cuando en definitiva hay una sola raza y es la raza humana”, finalizó.

A dos días de las elecciones europeas y con estas dos posibilidades reales de representación latina en Europa, las cartas están echadas. Nos queda trabajar para seguir construyendo una Europa más integrada, más diversa y más democrática, donde el respeto por los DDHH no sea la excepción, sino la regla y donde todos tengamos los mismos derechos y oportunidades.