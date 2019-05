¡Dolido! Maduro dice que no perdonará a los traidores ni a los cobardes en sus filas

(22 de mayo del 2019. El Venezolano).-Nicolás Maduro, un poco colérico, envió este miércoles un mensaje a los “traidores” de la revolución chavista tras la renuncia de Isaías Rodríguez, quien hasta este lunes 20 de mayo se desempeñaba como embajador de Venezuela en Italia.

“Bastante puñaladas he recibido de los traidores y de los cobardes. No me importan lo que muestren sus curriculum. Aquí o son revolucionarios al mando de Nicolás Maduro o agarren su camino para otro lado”, dijo Maduro desde una planta de producción de cacao en el estado Miranda.

En la carta de renuncia del ahora exembajador de Venezela expresó que su decisión se debe “a mis dosis de insomnio, estrés, aflicción y a las víboras con cabeza triangular que desde hace mucho tiempo lo acompañan”.

Rodríguez también ejerció los cargos en el régimen usurpador de Vicepresidente Ejecutivo, p(ANC); por lo que era considerado uno de los más cercanos a la cúpula chavista.