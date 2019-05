¡Cinismo! Fraudulenta Asamblea Constituyente prevé retirar inmunidad a más diputados de la AN

(23 de mayo del 2019. El Venezolano) El presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Cabello, informó que más diputados de la Asamblea Nacional se sumarán a la lista de 14 que ya fueron dejados sin inmunidad por presuntamente participar en los hechos del pasado 30 de abril.

A través de su programa semanal indicó que “ayer me dijeron (que) ya entraron otros diputados a esta lista de los que hay que allanarles la inmunidad parlamentaria”.

En este sentido, Cabello subrayó que en Venezuela “no va a haber impunidad”.

Por último indicó que “como nosotros no matamos, no perseguimos, no desaparecemos a nadie entonces tiene que funcionar la justicia”.