Bolton afirmó que EEUU vigila las costas venezolanas

(23 de mayo del 2019. El Venezolano).- Estados Unidos no descansa en sus intentos por ejercer presión sobre le gobierno venezolano y en este sentido lo mantiene vigilado día y noche. Según lo informado por el Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, la Guardia Costera estadounidense vigila el país a cargo de Nicolás Maduro.

“A lo largo del hemisferio occidental, la Guardia Costera vigila a Venezuela, protege nuestras fronteras, intercepta drogas mortales, previene la migración ilegal y combate a las organizaciones criminales transnacionales”, dijo.

Throughout the Western Hemisphere, the Coast Guard is standing watch off Venezuela, securing our borders, intercepting deadly drugs, preventing illegal migration, and combating transnational criminal organizations. https://t.co/O9x4eAD34K