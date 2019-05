Otro estudiante murió por culpa de la represión madurista en Venezuela

(21 de mayo del 2019. El Venezolano).-Este martes informaron profesores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela sobre el fallecimiento de Gustavo Ramayo Camero, alumno que enfermó en el 2014 por inhalar gases lacrimógenos durante las manifestaciones.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez expresó su solidaridad con la familia del fallecido.

“La Apucv expresa su más profundo pesar ante el fallecimiento de Gustavo Ramayo Camero; hijo de la profesora, y amiga, Lirio Camero. Nuestra solidaridad y afecto en este momento tan difícil. Paz a su alma”, señaló Márquez en Twitter.

“Descansa en paz Gustavo Ramayo Camero. De los alumnos más queridos que he tenido. No se sirva de algo escribir acá, pero en verdad me duele mucho saber tu partida. Merecías vivir”, expresó una persona que en su momento le dio clases al joven venezolano.

